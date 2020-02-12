Объем переводов в пределах Украины в 2019 году вырос почти на 40% (инфографика)

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Нацбанк обнародовал результаты деятельности систем перевода средств в 2019 году.
Об этом говорится на сайте НБУ.
За 2019 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, переведены:
За 2019 год объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом.
Переводы из Украины в другие страны
Лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году стали системы NovaPay (ООО “Пост Финанс”), Почтовый перевод (ПАО “Укрпочта”), Финансовый мир (ООО “Украинская платежная система»).
Через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. По предварительным оценкам НБУ, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил:
Из них через системы перевода средств поступило:
В разрезе стран объем переводов, произведенных через системы перевода средств, распределился следующим образом.
В Украину:
Самые большие объемы трансграничных переводов произведены с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96% – из Украины. Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.
В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
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