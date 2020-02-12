0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Объем переводов в пределах Украины в 2019 году вырос почти на 40% (инфографика)

Объем переводов в пределах Украины в 2019 году вырос почти на 40% (инфографика)

Нацбанк обнародовал результаты деятельности систем перевода средств в 2019 году.

Об этом говорится на сайте НБУ.

За 2019 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, переведены:

  • в Украину – 2 271 млн долл. США в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов);
  • за пределы Украины – 398 млн долл. США в эквиваленте (3,85% от общей суммы переводов);
  • в пределах Украины – 197,93 млрд грн или 7679 млн долл. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).

Лучшие кредитные карты для хранения денег 💳

За 2019 год объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом.

Переводы из Украины в другие страны

Лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году стали системы NovaPay (ООО “Пост Финанс”), Почтовый перевод (ПАО “Укрпочта”), Финансовый мир (ООО “Украинская платежная система»).

Через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. По предварительным оценкам НБУ, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил:

  • в Украину из-за границы – почти 12 млрд долл. США в эквиваленте;
  • из Украины за границу – почти 0,6 млрд долл. США в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило:

  • в Украину – почти 2,3 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;
  • из Украины – почти 0,4 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, произведенных через системы перевода средств, распределился следующим образом.

В Украину:

  • из США – 18%;
  • из Израиля – 14%;
  • из Италии – 9%;
  • из России – 7%;
  • из Польши – 7%;
  • из других 219 стран – 45%;

Самые большие объемы трансграничных переводов произведены с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96% – из Украины. Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь — с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.