Объем переводов в пределах Украины в 2019 году вырос почти на 40% (инфографика)

Нацбанк обнародовал результаты деятельности систем перевода средств в 2019 году.

Об этом говорится на сайте НБУ.

За 2019 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, переведены:

в Украину – 2 271 млн долл. США в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов);

за пределы Украины – 398 млн долл. США в эквиваленте (3,85% от общей суммы переводов);

в пределах Украины – 197,93 млрд грн или 7679 млн долл. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).

За 2019 год объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом.

Переводы из Украины в другие страны

Лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году стали системы NovaPay (ООО “Пост Финанс”), Почтовый перевод (ПАО “Укрпочта”), Финансовый мир (ООО “Украинская платежная система»).

Через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. По предварительным оценкам НБУ, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил:

в Украину из-за границы – почти 12 млрд долл. США в эквиваленте;

из Украины за границу – почти 0,6 млрд долл. США в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило:

в Украину – почти 2,3 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;

из Украины – почти 0,4 млрд долл. США в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, произведенных через системы перевода средств, распределился следующим образом.

В Украину:

из США – 18%;

из Израиля – 14%;

из Италии – 9%;

из России – 7%;

из Польши – 7%;

из других 219 стран – 45%;

Самые большие объемы трансграничных переводов произведены с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96% – из Украины. Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

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