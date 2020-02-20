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Когда выходят на пенсию в Европе (инфографика)

Когда выходят на пенсию в Европе (инфографика)

В Украине в очередной раз намерены повысить пенсионный возраст. И в качестве одного из аргументов в защиту этого решения власти приводят пенсионный возраст в Европе, где он действительно выше.

Журналисты проанализировали пенсионный возраст в европейских странах, сравнив его с украинским. А заодно выяснили у экспертов, почему в нашей стране нельзя опираться на этот европейский показатель.

Как и насколько отличаются условия выхода на пенсию в Украине и соседних странах, читайте в нашем материале “Повышение пенсионного возраста: почему европейцы идут на пенсию позже и чего ждать украинцам”.

Как известно, украинкам предпенсионного возраста осталось менее 50 дней, чтобы выйти на пенсию раньше – в 59 лет. С 1 апреля возраст выхода на пенсию для женщин снова повышается на полгода, до 59 лет и 6 месяцев. Это пока предпоследнее повышение, так как еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет.

По материалам Сегодня
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