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НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару

НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару

Текущий курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как отметил Чурий, НБУ отказался от фиксированного курса и ввел гибкое курсообразование в 2015 году. С тех пор режим гибкого курсообразования является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает главным предохранителем накопления дисбалансов в экономике.

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НБУ уже давно не расходует международные резервы на поддержание искусственного курса гривны, а только сглаживает чрезмерные курсовые колебания в ту или иную сторону”, – добавил он.

По его словам, ревальвация гривны, обусловленная рыночными факторами, также не создает угроз для параметров платежного баланса страны. Так, в прошлом году дефицит текущего счета даже сузился благодаря меньшему дефициту внешней торговли товарами, устойчивому росту экспорта услуг, меньшим объемам репатриации дивидендов. По его словам, показатели были бы еще лучше, если не учитывать чисто статистический эффект от растаможивания евроблях и резервные объемы импорта газа накануне переговоров с “Газпромом” в 2019 году.

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По материалам РБК-Украина
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