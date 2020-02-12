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Kia Sorento в Европе станет гибридом (фото)

Kia Sorento в Европе станет гибридом (фото)

Kia Sorento нового поколения, чья официальная премьера состоится весной нынешнего года, будет продаваться в Европе в качестве гибридного кроссовера, сообщает Sorento Club MQ4. Корейский кроссовер получит «мягкую» гибридную силовую установку и подзаряжаемую гибридную силовую установку.

У «мягкого» гибрида будет 2,5 л мотор GDI мощностью 195 л.с. и 250 Нм крутящего момента, а также стартер-генератор. Сколько такой автомобиль сможет проехать на одной электротяге – пока не известно. Думаем, что примерно 50 км, как большинство современных «мягких» гибридов.


Kia Sorento

Но более интересная версия нового Sorento с подзаряжаемой гибридной силовой установкой – «1.6 TCI/GDI» для «MQ4 HEV». Судя по цифрам, эта гибридная силовая установка будет не такой мощной, как ожидалось ранее.

По материалам autonews.ua
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