Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинские банки, за незначительным исключением, не занимаются спекулятивной деятельностью на межбанковском валютном рынке.
«Если кто-то думает, что банки занимаются спекулятивной деятельностью на валютном рынке, то это не так. Банки – это брокеры. Они берут валюту от своего клиента и продают кому-то другому”, – заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.
Читайте также: НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации
По его словам, есть лишь около 5 банков, которые периодически берут на себя валютные риски.
«Да, их можно назвать спекулянтами, но они выполняют важную функцию маркетмейкеров и в течение дня балансируют рынок. Хотя в целом объем их операций небольшой”, – отметил Чурий.
Замглавы НБУ также сообщил, что большинство банков не пытаются заработать на колебаниях курса. Это связано с тем, что на протяжении 25 лет в Украине был фиксированный валютный курс.
«Как следствие, дилеры просто не умеют торговать», — отметил он.
Чурий убежден, что если бы в Украине был развит институт маркетмейкеров, у Нацбанка не было бы нужды выходить на межбанк.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов рассказал, как увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты11 ч. назад - 2316 6
Украинцы за последние годы стали значительно счастливее – исследованиеВчера, 18:00 - 1025 3
Сколько зарабатывают украинцы в Польше, и что влияет на ставку (инфографика)Вчера, 20:01 - 8749 2
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчан6 ч. назад - 4867 1
Львовские авиалинии пустили самолет с молотка из-за зарплатных долгов13.12.2018, 18:30 - 839 1
Пенсия обесценивается: назван минус украинской системыВчера, 21:00 - 15307
Сколько зарабатывают украинцы в Польше, и что влияет на ставку (инфографика)Вчера, 20:01 - 8749 2
Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд14 ч. назад - 6870
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки - мнение эксперта5 ч. назад - 5844
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчан6 ч. назад - 4867 1
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2375
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2252
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1618 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1635
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1835