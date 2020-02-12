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Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУ

Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУ

Украинские банки, за незначительным исключением, не занимаются спекулятивной деятельностью на межбанковском валютном рынке.

«Если кто-то думает, что банки занимаются спекулятивной деятельностью на валютном рынке, то это не так. Банки – это брокеры. Они берут валюту от своего клиента и продают кому-то другому”, – заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

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По его словам, есть лишь около 5 банков, которые периодически берут на себя валютные риски.

«Да, их можно назвать спекулянтами, но они выполняют важную функцию маркетмейкеров и в течение дня балансируют рынок. Хотя в целом объем их операций небольшой”, – отметил Чурий.

Замглавы НБУ также сообщил, что большинство банков не пытаются заработать на колебаниях курса. Это связано с тем, что на протяжении 25 лет в Украине был фиксированный валютный курс.

«Как следствие, дилеры просто не умеют торговать», — отметил он.

Чурий убежден, что если бы в Украине был развит институт маркетмейкеров, у Нацбанка не было бы нужды выходить на межбанк.

По материалам Финансовый клуб
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