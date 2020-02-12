Инженеры Google запустили стартап робота доставки (фото)

Инженеры, разработавшие Google Bookbot – робота, созданного в инкубаторе Area 120 для экспериментальных продуктов компании, – запустили собственный стартап, чтобы оживить робота по доставке.

Секретный стартап под названием Cartken был создан осенью прошлого года после того, как Google закрыл внутреннюю программу для разработки робота доставки – шаг, который был вызван решением технического гиганта свернуть свои оппытки в этом направлении, чтобы не конкурировать с Amazon в сфере покупок.

Cartken был основан инженерами программы Bookbot, а также экспертом по логистике, который когда-то отвечал за операции в Google Express и сервис, интегрированный в прошлом году в Google Shopping.



робот по доставке

Area 120 – это неброская версия знаменитой фабрики Google X moonshot, места, где небольшие команды быстро создают новые продукты, в которых они заинтересованы. С 2016 года Area 120 выпустила около десятка приложений и сервисов , включая краудсорсинговый транзит, приложение – образовательную видеоплатформу, виртуальный агент по обслуживанию клиентов для малого бизнеса и угадайка на основе смайликов.

BookBot стал первым публично анонсированным аппаратным проектом Area 120. Инкубатор проектов Google сформировал группу в начале 2018 года для изучения автономных роботов. Примерно в то же время город Маунтин-Вью разрешил пилотные программы для персональных устройств доставки (PDD).