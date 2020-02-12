Карточные мошенники обокрали украинцев за год на 360 млн

Чем активнее украинцы пользуются банковскими картами, тем чаще их обманывают жулики. За 2019 года совокупный расчетный доход карточных мошенников в Украине вырос с 245,8 млн грн до 361,99 млн грн (на 47,3%), сообщила заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Дальниченко. Если говорить о средней сумме мошеннической операции, то она подросла с 3620 до 6200 гривен.

Преступники выдумывают разные схемы, чтобы обворовать людей. Например, в прошлом году участились случаи кэш-треппинга – с 90 до 193: когда на банкомат цепляют специальную планку, которая блокируют выдачу денег после списания средств со счета человека (после того, как одураченный владелец карты уходит, наличные забирает жулик, который снимает планку). А в четвертом квартале 2019-го удвоилось количество происшествий по скиммингу.

“Это когда на банкомат крепится считывающее устройство, при помощи которого преступники получают информацию о карте и о пин-коде к ней. Человеку при снятии денег важно прикрывать клавиатуру так (рукой, кошельком и т.д.), чтобы его пин-код не считала камера. Без пин-кода схема не работает”, – отметил в интервью “Стране” директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

По словам представителя департамента Киберполиции Национальной полиции Виталия Новика, в 2019 году на украинских банкоматах было выявлено 100 скимминговых устройств, а по 50 фактам было открыты 14 уголовных дел. Считывающие устройства ставят как наши преступники, так и гастролеры.

“Например, в Одесской области установкой считывающих устройств промышляли молдаване, болгары, румыны. По этим преступлениям есть проблема с ответственностью: нетяжкий характер отдельных статей Уголовного кодекса, по которым можно привлекать. Речь идет либо о штрафах, либо о выходе под подписку”, – объяснил проблему Александр Карпов.