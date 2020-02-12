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Карточные мошенники обокрали украинцев за год на 360 млн

Карточные мошенники обокрали украинцев за год на 360 млн

Чем активнее украинцы пользуются банковскими картами, тем чаще их обманывают жулики. За 2019 года совокупный расчетный доход карточных мошенников в Украине вырос с 245,8 млн грн до 361,99 млн грн (на 47,3%), сообщила заместитель директора Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Дальниченко. Если говорить о средней сумме мошеннической операции, то она подросла с 3620 до 6200 гривен.

Преступники выдумывают разные схемы, чтобы обворовать людей. Например, в прошлом году участились случаи кэш-треппинга – с 90 до 193: когда на банкомат цепляют специальную планку, которая блокируют выдачу денег после списания средств со счета человека (после того, как одураченный владелец карты уходит, наличные забирает жулик, который снимает планку). А в четвертом квартале 2019-го удвоилось количество происшествий по скиммингу.

“Это когда на банкомат крепится считывающее устройство, при помощи которого преступники получают информацию о карте и о пин-коде к ней. Человеку при снятии денег важно прикрывать клавиатуру так (рукой, кошельком и т.д.), чтобы его пин-код не считала камера. Без пин-кода схема не работает”, – отметил в интервью “Стране” директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

По словам представителя департамента Киберполиции Национальной полиции Виталия Новика, в 2019 году на украинских банкоматах было выявлено 100 скимминговых устройств, а по 50 фактам было открыты 14 уголовных дел. Считывающие устройства ставят как наши преступники, так и гастролеры.

“Например, в Одесской области установкой считывающих устройств промышляли молдаване, болгары, румыны. По этим преступлениям есть проблема с ответственностью: нетяжкий характер отдельных статей Уголовного кодекса, по которым можно привлекать. Речь идет либо о штрафах, либо о выходе под подписку”, – объяснил проблему Александр Карпов.

По материалам internetua.com
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