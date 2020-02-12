Дефицит внешней торговли Украины в 2019 году снизился почти вдвое — Госстат

По итогам 2019 года Украина экспортировала товаров и услуг на общую сумму 63,67 миллиарда долларов, что на 3,63 миллиарда долларов меньше, чем импортировала. За год дефицит внешнеторгового баланса уменьшился на 2,58 миллиарда долларов.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в 2019 году Украина экспортировала на 11,2% больше товаров и услуг. Общие объемы экспорта достигли 63,67 миллиарда долларов, из которых 50,06 миллиарда долларов составил экспорт услуг.

Объемы импорта в 2019 году выросли на 6% и составили 67,3 миллиарда долларов. Импорт товаров составил 60,7 миллиарда долларов, а услуг — 6,52 миллиарда долларов.

Большинство торговых операций украинские экспортеры и импортеры проводили с Евросоюзом.

Дефицит внешнеторгового баланса — это ситуация, при которой страна зарабатывает на торговле меньше валюты, чем тратит. При таких условиях курс национальной валюты должен падать. Однако в 2019 году он рос, ведь, помимо торговли, валюта поступает в Украину через переводы заробитчан, а в 2019 году мощным источником поступления валюты стали инвестиции иностранцев в государственный долг Украины.