0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Дефицит внешней торговли Украины в 2019 году снизился почти вдвое — Госстат

Дефицит внешней торговли Украины в 2019 году снизился почти вдвое — Госстат

По итогам 2019 года Украина экспортировала товаров и услуг на общую сумму 63,67 миллиарда долларов, что на 3,63 миллиарда долларов меньше, чем импортировала. За год дефицит внешнеторгового баланса уменьшился на 2,58 миллиарда долларов.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в 2019 году Украина экспортировала на 11,2% больше товаров и услуг. Общие объемы экспорта достигли 63,67 миллиарда долларов, из которых 50,06 миллиарда долларов составил экспорт услуг.

Объемы импорта в 2019 году выросли на 6% и составили 67,3 миллиарда долларов. Импорт товаров составил 60,7 миллиарда долларов, а услуг — 6,52 миллиарда долларов.

Большинство торговых операций украинские экспортеры и импортеры проводили с Евросоюзом.

Дефицит внешнеторгового баланса — это ситуация, при которой страна зарабатывает на торговле меньше валюты, чем тратит. При таких условиях курс национальной валюты должен падать. Однако в 2019 году он рос, ведь, помимо торговли, валюта поступает в Украину через переводы заробитчан, а в 2019 году мощным источником поступления валюты стали инвестиции иностранцев в государственный долг Украины.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.