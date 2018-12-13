Экономика Украины замедлила рост в конце 2019 года

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Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года.
По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) – на 0,1%.
Госстат оценивает рост ВВП в I квартале 2019 года на уровне 2,5%, во II квартале – на 4,6%, в III квартале – на 4,1%.
Напомним, Национальный банк оценил рост экономики Украины в 2019 году на уровне 3,3%. В то же время, по данным НБУ, в четвертом квартале рост ВВП замедлился до 2,2%.
Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.
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