Индикатор экономических настроений в Украине упал (таблица)

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в I квартале 2020 года составил 103,0% и снизился по сравнению с I кварталом 2019 года (113,4%).

Об этом “свидетельствуют:http://www.ukrstat.gov.ua/ данные Государственной службы статистики Украины.

Что такое индикатор экономических настроений:

это сводная оценка 15 стандартизированных сезонно скорректированных показателей;

11 из 15 – компоненты индикаторов деловой уверенности в промышленности, строительстве, розничной торговле, сфере услуг;

4 – компоненты индикатора потребительской уверенности.



Данные: ukrstat.gov.ua

Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оценивается на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и количества работников в следующие три месяца.

Напомним, Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен. Так, вес продуктов питания и безалкогольных напитков уменьшен с 45,396% до 44,738%, алкогольных напитков, табачных изделий – с 8,316% до 8,102%.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.

Справка Finance.ua:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 г. составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫