Индикатор экономических настроений в Украине упал (таблица)

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Индикатор экономических настроений (ИЭН) в I квартале 2020 года составил 103,0% и снизился по сравнению с I кварталом 2019 года (113,4%).
Об этом “свидетельствуют:http://www.ukrstat.gov.ua/ данные Государственной службы статистики Украины.
Что такое индикатор экономических настроений:
Данные: ukrstat.gov.ua
Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оценивается на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и количества работников в следующие три месяца.
Напомним, Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен. Так, вес продуктов питания и безалкогольных напитков уменьшен с 45,396% до 44,738%, алкогольных напитков, табачных изделий – с 8,316% до 8,102%.
Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.
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