0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 50 0

Xiaomi усилит безопасность своих смартфонов

Xiaomi усилит безопасность своих смартфонов

Xiaomi предлагает новую функцию в MIUI 11, которая усиливает контроль над вредоносным ПО Android. Система предупреждает пользователя, когда приложение шпионит за ним.

Многие зловредные действия приложений на смартфоне проходят через систему разрешений. Вредоносное ПО Android, в частности шпионское ПО, действует за сценой, полагаясь на конфиденциальные разрешения без ведома пользователей. Осознавая риски, которые это представляет, Xiaomi тестирует новую опцию безопасности в последнем обновлении MIUI 11.

Система предупреждает пользователя, когда приложение использует конфиденциальные разрешения. Эта функция была названа App Behavior Records, что буквально можно перевести как “отслеживание поведения приложения”. Работа приложения в точности соответствует его названию. Оно отслеживает поведение приложений, которые запускаются в фоновом режиме или используют конфиденциальные разрешения.

“Чувствительные действия” приложений, которые MIUI 11 теперь будет контролировать, варьируются от доступа к местоположению смартфонов, записи звука через микрофон и скрытного использования камеры для съемки изображений или видео пользователя без его ведома. ОС также предупредит о записи звонков или доступу к их истории.

Приложения, которые просматривают содержимое буфера обмена, текстовые сообщения, контакты или которые скрытно получают доступ и сохраняют данные со своего смартфона, также идентифицируются и регистрируются. Список довольно длинный, и пользователь может контролировать, для каких функций активируется мониторинг поведения приложений.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.