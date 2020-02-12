Xiaomi усилит безопасность своих смартфонов

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Xiaomi предлагает новую функцию в MIUI 11, которая усиливает контроль над вредоносным ПО Android. Система предупреждает пользователя, когда приложение шпионит за ним.
Многие зловредные действия приложений на смартфоне проходят через систему разрешений. Вредоносное ПО Android, в частности шпионское ПО, действует за сценой, полагаясь на конфиденциальные разрешения без ведома пользователей. Осознавая риски, которые это представляет, Xiaomi тестирует новую опцию безопасности в последнем обновлении MIUI 11.
Система предупреждает пользователя, когда приложение использует конфиденциальные разрешения. Эта функция была названа App Behavior Records, что буквально можно перевести как “отслеживание поведения приложения”. Работа приложения в точности соответствует его названию. Оно отслеживает поведение приложений, которые запускаются в фоновом режиме или используют конфиденциальные разрешения.
“Чувствительные действия” приложений, которые MIUI 11 теперь будет контролировать, варьируются от доступа к местоположению смартфонов, записи звука через микрофон и скрытного использования камеры для съемки изображений или видео пользователя без его ведома. ОС также предупредит о записи звонков или доступу к их истории.
Приложения, которые просматривают содержимое буфера обмена, текстовые сообщения, контакты или которые скрытно получают доступ и сохраняют данные со своего смартфона, также идентифицируются и регистрируются. Список довольно длинный, и пользователь может контролировать, для каких функций активируется мониторинг поведения приложений.
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