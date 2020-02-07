В Раде раскрыли зарплату спикера Разумкова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее рассказал о своей зарплате, по официальным данным Верховной Рады за 2019 год получил почти 180 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщили в аппарате ВРУ.

Так, с 29 августа по 31 декабря Разумков получил 178 528 гривен зарплаты. Таким образом, средняя зарплата Разумкова за месяц в 2019 году составляла около 44,6 тысяч гривен.

При этом за январь-2020 спикер парламента получил 37 816 гривен зарплаты.

Напомним, ранее в Украине решили ограничить слишком высокие заработные платы топ-чиновников Кабинета министров. Как объяснил премьер-министр Алексей Гончарук, зарплата министров и их заместителей теперь будет находиться в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя по Украине заработная плата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.