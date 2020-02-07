Межбанк: ценники НБУ будут диктовать курс

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:
1) Окончание недели, снижение деловой активности и выходной понедельник в США. “Пятничный” эффект сработает уже сразу после обеда. Клиенты будут оперативно закрывать свои операции в первой половине дня с учетом как праздничного настроения в День Святого Валентина, так и в связи с выходным понедельником в США (отмечают День президентов и расчеты в долларе будут 17-го февраля проходить на ТОМе).
Чтобы оперативно закрыть свои сделки и успеть нормально проплатиться в долларе – компании постараются все на межбанке закрыть до 13 часов. После обеда – мы прогнозируем полное затишье с единичными спекулятивными сделками на небольшие суммы;
2) Поведение Нацбанка с выходом/невыходом на торги с интервенциями. По сути – главный курсообразующий фактор этого дня. Ценники НБУ будут диктовать рынку фактически коридор по курсу в течение дня;
3) Состояние ликвидности в банковской системе и действия спекулянтов. Корсчета банков на утро 14 февраля выросли на 1,5 млрд гривен и достигли уровня в 64,7 млрд. Этого полностью достаточно как для выполнения требований Нацбанка по резервированию на корсчетах в НБУ, так и выполнения других нормативов регулятора. Гривневый навес развяжет руки спекулянтам, и для них основным будет одно – найти конечного покупателя валюты с учетом их интереса по курсу. Во второй половине дня у них появится возможность “погонять” курс на малообъемном межбанке.
Кроме этого, продолжается накопление гривны у крупных компаний под выплаты в ближайшее время бюджетных платежей. Это увеличивает потребность в нацвалюте и работает в пользу укрепления гривны.
Наличный рынок так и останется заложником поведения межбанка и будет ставить свои ценники с оглядкой на безналичный курс. По-прежнему -работать обменники будут в формате «с оборота».
По нашим прогнозам 14 февраля объемы операций на торгах составят до $ 210 млн при заключении до 540 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,30-24,55 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,27-24,36 и продажа 24,45-24,64 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 24,30-24,37 гривен и продажа 24,42-24,50.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 254,44 / 24,46
евро – 26,52 / 26,55
российский рубль – 0,3850 / 0,3855
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай из-за коронавирусаВчера, 12:12 - 989 12
В "Киевтеплоэнерго" объяснили увеличение сумм в платежках за тепло (инфографика)4 ч. назад - 855 4
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 2360 4
Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи2 ч. назад - 575 3
Нужно заставить людей читать документы: эксперт о махинациях банкировВчера, 21:30 - 540 3
Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитамВчера, 16:00 - 4375 1
Налоговая изменила план проверок бизнеса (инфографика)Вчера, 15:03 - 3005
Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)Вчера, 22:30 - 2418
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 2360 4
“Тарифная комиссия” объяснила, зачем разделили платежкиВчера, 12:00 - 2082 25
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Позавчера, 12:10 - 1718
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1766
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1316 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1335
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1612