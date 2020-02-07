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Межбанк: ценники НБУ будут диктовать курс

Межбанк: ценники НБУ будут диктовать курс

Пятница на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:

1) Окончание недели, снижение деловой активности и выходной понедельник в США. “Пятничный” эффект сработает уже сразу после обеда. Клиенты будут оперативно закрывать свои операции в первой половине дня с учетом как праздничного настроения в День Святого Валентина, так и в связи с выходным понедельником в США (отмечают День президентов и расчеты в долларе будут 17-го февраля проходить на ТОМе).

Чтобы оперативно закрыть свои сделки и успеть нормально проплатиться в долларе – компании постараются все на межбанке закрыть до 13 часов. После обеда – мы прогнозируем полное затишье с единичными спекулятивными сделками на небольшие суммы;

2) Поведение Нацбанка с выходом/невыходом на торги с интервенциями. По сути – главный курсообразующий фактор этого дня. Ценники НБУ будут диктовать рынку фактически коридор по курсу в течение дня;

3) Состояние ликвидности в банковской системе и действия спекулянтов. Корсчета банков на утро 14 февраля выросли на 1,5 млрд гривен и достигли уровня в 64,7 млрд. Этого полностью достаточно как для выполнения требований Нацбанка по резервированию на корсчетах в НБУ, так и выполнения других нормативов регулятора. Гривневый навес развяжет руки спекулянтам, и для них основным будет одно – найти конечного покупателя валюты с учетом их интереса по курсу. Во второй половине дня у них появится возможность “погонять” курс на малообъемном межбанке.

Кроме этого, продолжается накопление гривны у крупных компаний под выплаты в ближайшее время бюджетных платежей. Это увеличивает потребность в нацвалюте и работает в пользу укрепления гривны.

Наличный рынок так и останется заложником поведения межбанка и будет ставить свои ценники с оглядкой на безналичный курс. По-прежнему -работать обменники будут в формате «с оборота».

По нашим прогнозам 14 февраля объемы операций на торгах составят до $ 210 млн при заключении до 540 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,30-24,55 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,27-24,36 и продажа 24,45-24,64 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,30-24,37 гривен и продажа 24,42-24,50.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 254,44 / 24,46
евро – 26,52 / 26,55
российский рубль – 0,3850 / 0,3855

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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