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В Украине могут объединиться капиталы КНР и ЕС - Кулеба

В Украине могут объединиться капиталы КНР и ЕС - Кулеба

Во внешней торговле Украины на страны ЕС приходится 43%, при этом стремительно и без всякой государственной поддержки растет торговля с Китаем.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Харьковского офиса Европейской Бизнес Ассоциации.

«Имеем 43% внешней торговли с ЕС. Это феноменальный результат за последние годы. Но диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом… Но при этом бизнес цветет пышным цветом. И за последний год впервые в истории Китай стал торговым партнером Украины №1 как отдельная страна», – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что это произошло без какой-либо поддержки со стороны государства, то бизнес сам договорился.

«Поэтому мое мнение, что Украина – это место, где должны «пожениться» китайский и европейский капиталы», – подчеркнул вице-премьер.

Ведь, по словам Кулебы, имея зону свободной торговли с ЕС и европейские стандарты, «мы получаем конкурентное преимущество для ведения бизнес-операций с последующим экспортом или привлечением европейского капитала сюда, где он может в более либеральной среде, чем в самом ЕС, строить бизнес с Китаем».

По материалам УКРИНФОРМ
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