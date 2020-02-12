Налоговая ответила на самые распространенные вопросы плательщиков относительно внедрения РРО (инфографика)

ГНС Украины опубликовала информационное письмо, в котором определила 11 самых распространенных вопросов граждан о РРО и дала на них ответы.

Об этом сообщается на сайте ГНС Украины.

В налоговой напомнили, что новые правила применения РРО не затрагивают: упрощенцев І группы, годовой доход которых не превышает 1 млн грн, а также физлиц, которые продают на рынке подержанные вещи, продукты собственного подсобного хозяйства. Также, согласно информационному письму, в дальнейшем РРО не придется использовать и самозанятым лицам.



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С 19 апреля бизнес получит возможность полноценно использовать программные РРО вместо классических, в частности бесплатное приложение “пРРОсто” от налоговой. Вместе с тем, переход на программные РРО будет происходить постепенно, в несколько этапов, чтобы максимально удовлетворить потребности плательщиков на адаптацию к новым правилам ведения бизнеса.



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Кроме того, в ГНС сообщили, что механизм “кэшбек” заработает не раньше 1 октября этого года. Он вводится прежде всего для борьбы с “нефискальными” чеками, когда отдельные недобросовестные налогоплательщики предоставляют потребителям чеки, которые не являются фискальными, но выглядят, как настоящие.

Покупатель не сможет использовать систему “кэшбек” в нечестной конкурентной борьбе, и для этого законодательством предусмотрен ряд предохранителей.

Применить штраф только по факту поступления жалобы будет невозможно. Ведь налоговые органы должны доказать, что продавец действительно допустил нарушение, прежде всего, установить отсутствие или недостоверность такого расчетного документа.



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Кроме того, в налоговой службе подчеркнули, что использование программного РРО по сравнению с классическими кассовыми аппаратами сделает процесс фискализации проще, дешевле и быстрее. Более того, программное решение будет бесплатным, без ежемесячной абонплаты. Также ГНС будет осуществлять полную информационную поддержку бизнеса при использовании нового программного РРО.



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Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые предполагают применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Покупатели товаров, которые будут осуществлять покупки через программный РРО , в электронном кабинете смогут контролировать достоверность расчетных документов, а также заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций.

Если связь между программным РРО и фискальным сервером отсутствует, то расчетные операции проводят офлайн.

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