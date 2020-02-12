Налоговая ответила на самые распространенные вопросы плательщиков относительно внедрения РРО (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ГНС Украины опубликовала информационное письмо, в котором определила 11 самых распространенных вопросов граждан о РРО и дала на них ответы.
Об этом сообщается на сайте ГНС Украины.
В налоговой напомнили, что новые правила применения РРО не затрагивают: упрощенцев І группы, годовой доход которых не превышает 1 млн грн, а также физлиц, которые продают на рынке подержанные вещи, продукты собственного подсобного хозяйства. Также, согласно информационному письму, в дальнейшем РРО не придется использовать и самозанятым лицам.
tax.gov.ua
С 19 апреля бизнес получит возможность полноценно использовать программные РРО вместо классических, в частности бесплатное приложение “пРРОсто” от налоговой. Вместе с тем, переход на программные РРО будет происходить постепенно, в несколько этапов, чтобы максимально удовлетворить потребности плательщиков на адаптацию к новым правилам ведения бизнеса.
tax.gov.ua
Кроме того, в ГНС сообщили, что механизм “кэшбек” заработает не раньше 1 октября этого года. Он вводится прежде всего для борьбы с “нефискальными” чеками, когда отдельные недобросовестные налогоплательщики предоставляют потребителям чеки, которые не являются фискальными, но выглядят, как настоящие.
Покупатель не сможет использовать систему “кэшбек” в нечестной конкурентной борьбе, и для этого законодательством предусмотрен ряд предохранителей.
Применить штраф только по факту поступления жалобы будет невозможно. Ведь налоговые органы должны доказать, что продавец действительно допустил нарушение, прежде всего, установить отсутствие или недостоверность такого расчетного документа.
tax.gov.ua
Кроме того, в налоговой службе подчеркнули, что использование программного РРО по сравнению с классическими кассовыми аппаратами сделает процесс фискализации проще, дешевле и быстрее. Более того, программное решение будет бесплатным, без ежемесячной абонплаты. Также ГНС будет осуществлять полную информационную поддержку бизнеса при использовании нового программного РРО.
tax.gov.ua
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Милованов рассказал, как увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты7 ч. назад - 1874 6
Украинцы за последние годы стали значительно счастливее – исследованиеВчера, 18:00 - 933 3
Сколько зарабатывают украинцы в Польше, и что влияет на ставку (инфографика)Вчера, 20:01 - 7596 2
Львовские авиалинии пустили самолет с молотка из-за зарплатных долгов13.12.2018, 18:30 - 774 1
ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота (инфографика)9 ч. назад - 2304 1
Пенсия обесценивается: назван минус украинской системыВчера, 21:00 - 13365
Сколько зарабатывают украинцы в Польше, и что влияет на ставку (инфографика)Вчера, 20:01 - 7596 2
Реальные зарплаты в Германии растут шестой год подряд11 ч. назад - 5282
ФГВФЛ разъяснил порядок получения вклада из банка-банкрота (инфографика)9 ч. назад - 2304 1
Польша меняет миграционную политику: последствия для украинских заробитчан3 ч. назад - 2247
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2338
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2225
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1606 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1615
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1817