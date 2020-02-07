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Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи

Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей.

Прямая речь Зеленского: “Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным…

Ежедневно мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют.

Сейчас мы “чистим” Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты”.

По его словам, команда президента готова выслушать предложения законодательных инициатив, которые могли бы улучшить бизнес-климат.

По материалам Економічна Правда
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