Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи

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Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей.
Прямая речь Зеленского: “Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным…
Ежедневно мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют.
Сейчас мы “чистим” Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты”.
По его словам, команда президента готова выслушать предложения законодательных инициатив, которые могли бы улучшить бизнес-климат.
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