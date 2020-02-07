Межбанк: четверг был позитивным для гривны

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Четверг на валютном рынке прошел достаточно прагматично и позитивно для гривны и Нацбанка.
За день доллар просел с 24,54/24,57 до 24,44/24,46 гривен. Почти полное отсутствие нерезидентов на межбанке привело к тому, что интересы и задачи местных игроков, а также поведение Нацбанка фактически сформировали тренд по курсу. Покупатели – не спешили скупаться валютой, выжидая оптимально низких котировок, а продавцы – то активно заключали сделки на опасениях проседания котировок, то останавливались в надежде на рост курса.
Весь межбанк напоминал автомобиль, который то резко разгонялся, то так же резко тормозил из-за изменения решений водителя. Такая смена активности заключения сделок обычно происходит в периоды, когда очень узкий круг крупных покупателей и продавцов выходит на торги и этим полностью меняет соотношение спроса и предложения на торгах.
Выиграл от происходящего Нацбанк – он выходил на рынок несколько раз и выкупал излишек предложения доллара. В первый раз – в начале сессии по 24,49 гривен и чуть ниже, а во второй раз – ближе к завершению торгов по 24,46 и ниже. По нашим оценкам, всего за день регулятор купил от $35 млн до $60 млн.
Ход торгов:
С утренних 24,54/24,57 гривен (что было выше вчерашнего закрытия 24,50/24,525) к 11 часам предложение оказалось выше спроса и доллар начал дешеветь до 24,54/24,56 на 11:00 и до 24,47/24,49 на 12:00. НБУ в первый раз выходил на торги и выкупал доллар по 24,49 гривен и чуть ниже. Это стабилизировало уровень спроса и предложения на межбанке и на обед дилеры ушли при котировках 24,46/24,48.
После 14 часов доллар постепенно подешевел до 24,455/24,475 к 15:00, а к 16 часам остановился на отметке 24,45/24,47. Нацбанк “стоял” на покупке по 24,46 гривен и постепенно скупил весь остаток предложения. Завершилась сессия уровнем котировок 24,44/24,46 гривен за доллар.
Главные события 13 февраля на межбанке:
1) Снижение котировок доллара с утренних 24,54/24,57 гривен до 24,44/24,46 к завершению торгов;
2) НБУ сегодня не выходил на межбанк в более публичном формате аукциона, но несколько раз выкупал излишек предложения доллара в пределах коридора 24,46-24,49 гривен через Matching. Купил по нашим расчетам порядка $35-60 млн;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4985 гривен, а официальный на 14 февраля составил 24,4795 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,45 / 24,47
евро – 26,56 / 26,58
российский рубль – 0,3844 / 0,3852
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок – 1,0849 / 1,0850
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