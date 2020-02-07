В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеров

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Пока в столице для модернизации аэропорта “Борисполь” ищут кредит, в Киевской облгосадминистрации (ОГА) заявили, что аэропорт в Белой Церкви получит статус международного и обслуживать лоукостеры. Об этом рассказал глава ОГА Алексей Чернышов.
“Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукостеры. Наш первый аэропорт “Белая Церковь” получит статус международного и привлечет новые авиакомпании”, – сказал Чернышов, добавив, что соответствующая документация уже разрабатывается для ускорения получения аэропортом статуса международного.
По его словам, также планируется открытие пункта пропуска через государственную границу, а в дальнейшем – строительство пассажирского и грузового терминалов.
“Рядом с аэропортом – железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины”, – заявил Чернышов.
Напомним, еще в 2018 году Мининфраструктуры обнародовало план строительства воздушной гавани под Белой Церковью на базе местного аэродрома. Уже тогда власти заявляли, что аэропорт должен стать международным.
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