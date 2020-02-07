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WhatsApp достиг отметки в 2 миллиарда пользователей

WhatsApp достиг отметки в 2 миллиарда пользователей

Мессенджер WhatsApp, который принадлежит Facebook, зафиксировал 2 миллиарда пользователей.

Об этом сообщается на сайте компании.

С 2016 года аудитория WhatsApp выросла в два раза – в 2016 году у мессенджера было 1 млрд пользователей. В 2018 году приложением пользовались уже 1,5 миллиарда человек.

В своем сообщении на сайте компания напомнила, что уделяет много сил защите и шифрованию сообщений.

По материалам Економічна Правда
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