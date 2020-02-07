0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 129 0

Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)

Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)

Компания Tesla оформила патент на руль со встроенными цифровыми технологиями, сообщает insideevs. Идея состоит в том, чтобы водитель мог управлять всеми функциями автомобиля, не снимая рук с руля и не отвлекаясь от дороги.

Для этого на руле под большие пальцы рук размещаются два тачпада. Тачпад – это устройство ввода, используемое в качестве заменителя мышки на ноутбуке. Управление обычное – простое касание, касание, двойное касание и прокрутка.

Схема руля Tesla

Чтобы водитель был уверен, что команда поступила в бортовой компьютер, предусмотрена обратная связь – звуковая и тактильная.

По срединной линии между этими тачпадами, ближе к водителю, размещается еще одна сенсорная панель.

Схема руля Tesla

Одно прикосновение подушечкой пальца, и компьютер установит автомобиль в положение Park, Neutral, Reverse, Drive или включит круиз-контроль (Автопилот). Нельзя утверждать, что Tesla станет применять этот патент в своих моделях. Но получение патента наводит на мысль, что в команде подумывают об этом.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.