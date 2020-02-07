Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)

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Компания Tesla оформила патент на руль со встроенными цифровыми технологиями, сообщает insideevs. Идея состоит в том, чтобы водитель мог управлять всеми функциями автомобиля, не снимая рук с руля и не отвлекаясь от дороги.
Для этого на руле под большие пальцы рук размещаются два тачпада. Тачпад – это устройство ввода, используемое в качестве заменителя мышки на ноутбуке. Управление обычное – простое касание, касание, двойное касание и прокрутка.
Схема руля Tesla
Чтобы водитель был уверен, что команда поступила в бортовой компьютер, предусмотрена обратная связь – звуковая и тактильная.
По срединной линии между этими тачпадами, ближе к водителю, размещается еще одна сенсорная панель.
Схема руля Tesla
Одно прикосновение подушечкой пальца, и компьютер установит автомобиль в положение Park, Neutral, Reverse, Drive или включит круиз-контроль (Автопилот). Нельзя утверждать, что Tesla станет применять этот патент в своих моделях. Но получение патента наводит на мысль, что в команде подумывают об этом.
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