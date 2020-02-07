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Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства

Турецкая авиакомпания начала процедуру банкротства

Турецкая авиакомпания Atlasglobal запустила процедуру банкротства и прекратила выполнение рейсов 12 февраля.

На официальном сайте авиакомпании пока нет информации о банкротстве, однако рейсы Atlasglobal на сайтах аэропортов отменены, а купить билеты на какой-либо рейс невозможно.

Созданный в 2001 году авиаперевозчик станет первым банкротом в истории гражданской авиации Турции.

Авиакомпания испытывала финансовые трудности в последние годы и 26 ноября 2019 года приостановила полеты. 21 декабря рейсы были возобновлены, но по сокращенной маршрутной сети. Полеты выполнялись из Стамбула в Анталию, Лондон, Багдад, Тель-Авив, Тегеран и Амстердам.

Проблемы Atlasglobal отразились и на дочерней авиакомпании Atlasjet Ukraine, которая 26 ноября 2019 года прекратила полеты по своему единственному маршруту Одесса-Стамбул.

AtlasGlobal выполняла полеты по 24 направлениям, включая Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и страны Ближнего Востока. Флот авиакомпании состоит из 18 самолетов.

По материалам Економічна Правда
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