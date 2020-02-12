OPPO нашла «новое» место для селфи-камеры в смартфоне (фото)

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Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), по сообщению ресурса LetsGoDigital, раскрыло патентную документацию OPPO на смартфон с новым дизайном.
Главная особенность аппарата — нестандартное размещение фронтальной камеры. Китайская компания OPPO предлагает интегрировать её в чёрную рамку над экраном.
Фото: LetsGoDigital
Как можно видеть на патентных иллюстрациях, селфи-модуль сможет поместиться в зону чёрной рамки не полностью, а приблизительно на 80 %. Таким образом, в экране всё же будет присутствовать вырез, однако он окажется совсем незначительным.
В тыльной части корпуса можно видеть многокомпонентную камеру, элементы которой выстроены в ряд по вертикали. Эта система может насчитывать до четырёх оптических модулей и вспышку.
Фото: LetsGoDigital
У смартфона нет стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников — присутствует лишь симметричный порт USB Type-C. В боковых частях корпуса расположены физические кнопки управления.
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