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Экономика Китая восстанавливается от последствий коронавируса

Экономика Китая восстанавливается от последствий коронавируса

На прошлой неделе мировые рынки начали расти и нивелировать последствия коронавируса, с тех пор фондовые рынки достигли рекордно высоких показателей.

Об этом сообщает Reuters.

Хотя экономические срывы производства в Китае уже ощутимы все больше, вопрос заключается в том, будет ли работать производство, остановившееся в результате вспышки коронавируса.

Текущее предположение рынка заключается в том, что худший сценарий для экономики уже невозможен. Подкрепляет эту мысль прогноз JP Morgan, который говорит, что годовой рост ВВП Китая может упасть до 1% в 1 квартале, но вырастет до 9,3% во втором квартале, когда производство полностью заработает и все заказы будут выполнены.

По материалам Економічна Правда
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