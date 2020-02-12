В США представили концепцию футуристического е-самолета (фото)

Нью-йоркский дизайнер Джо Дусет разработал концепт модели электрического реактивного самолета Her0 Zero Emissions Airplane.

Об этом сообщает CNN.

“Модель самолета Her0 Zero Emissions Airplane построена на использовании электрических пропеллеров, которые расположены в задней части самолета, обеспечивающих тягу летательного аппарата, а широкие крылья самолета в свою очередь, которые заканчиваются объемными, перевернутыми винглетами, обеспечивают подъемную силу”, – говорится в сообщении.

На разработку концепции данного самолета автора вдохновили его постоянные бизнес-путешествия на короткие дистанции.

Джо Дусет поставил себе цель разработать что-то, что могло бы помочь осуществлять перелеты без типичных авиационных вредных выбросов в воздух.



Фото: edition.cnn.com

По его словам, сам концепт самолета сочетает в себе практическую и эстетическую цели.

Как отмечает CCN, Her0 Zero Emissions Airplane является одной из нескольких электрических концепций, которые были представлены за последние годы в то время, как авиаотрасль ищет пути для дальнейшего роста, но при этом пытается снизить негативное влияние на окружающую среду.



Фото: edition.cnn.com

Сейчас еще не известно, будет ли идея Дусета когда-либо реализована, или останется концептом.