Межбанк: давление на курс увеличится

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Четверг будет интересным днем на валютном рынке. Фактор расчетов нерезидентов по купленным 11 февраля на аукционе ОВГЗ уже перестал работать на рынке и межбанк останется один на один с проблемами непосредственно местных клиентов.
С одной стороны – на фоне достаточно узкого коридора последних дней по безналичному доллару – очень оживились потенциальные покупатели валюты. Они опасаются скачков котировок и хотят закрыть свои операции как можно оперативнее и подешевле. Это увеличивает давление на курс в течение сессии, когда крупные покупатели выходят на торги.
Подстегивает по времени их еще и предстоящий выходной понедельник в США. Американцы будут отмечать День президентов. Чтобы “не зависать” с долларовыми платежами – украинские клиенты постараются закрыть свои сделки сегодня или максимум завтра с самого утра.
С другой стороны – в ближайшее время начинается период бюджетных платежей и с учетом выходных – у клиентов не так много времени для концентрации гривны под расчеты с государством.
Если курс окажется привлекательным для экспортеров, они не прочь будут заранее продавать валютную выручку с размещением гривны на короткие депозиты до момента уплаты налогов. Такой период подготовки к бюджетным платежам – всегда благоприятен для нацвалюты и работает на ее укрепление.
Отсутствие сегодня на межбанке большого количества нерезидентских денег приведет к тому, что курсовые интересы и выходы на торги крупных местных игроков в сочетании с выходами/невыходами Нацбанка с интервенциями – и будут формировать тренд по курсу в течение дня. А ценники регулятора останутся основным ориентиром для всего межбанка.
Наличный рынок продолжит оставаться заложником поведения безналичного курса и своей игры вести не будет, ограничившись лишь коррекцией ценников в обменках в зависимости от котировок на торгах. Работать обменники будут в формате “ с оборота”.
Попытки спекулянтов покачать курс в течение дня продолжатся, а периодически – и усилятся в том случае, если перекосы спроса и предложения по валюте будут нарастать, а НБУ будет запаздывать с реакцией.
По нашим прогнозам 13 февраля объемы операций на торгах составят до $ 170- 210 млн при заключении до 430-540 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,45-24,65 гривен.
За счет почти полного отсутствия сегодня фактора нерезидентских денег на межбанке – общее давление на курс гривны несколько усилится.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,50 / 24,52
евро – 26,71 / 26,73
российский рубль – 0,3884 / 0,3889
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