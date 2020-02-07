Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,73 млрд

23 января Хозсуд г. Киева частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к ООО “ЕСУ” в деле №910/7149/17 и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 млрд грн задолженности по облигациям (были выпущены в 2013 году и должны были быть погашены в марте 2017 года).

В рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций “Укртелекома”, которые принадлежат ООО “ЕСУ” (конечный бенефициар – Ринат Ахметов).

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Как писал Finbalance, в 2016-2018 году Укрэксимбанк отсудил у ООО “ЕСУ” еще 810 млн грн задолженности по облигационным процентам (дело №910/31771/15). По состоянию на август 2019 года Государственной исполнительной службой было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению соответствующих судебных решений. Перед этим Укрэксимбанк жаловался, что ГИС не взимает долг с ООО “ЕСУ”.

10.10.2018 Верховный Суд лишь частично удовлетворил кассационную жалобу Укрэксимбанка на решения судов низших инстанций по делу №910/9938/17, которыми госбанку было отказано в удовлетворении иска к “Укртелекому” о взыскании 1,1 млрд грн по договору купли-продажи ценных бумаг №266-ДД/2015 от 15.09.2015. Верховный Суд постановил взыскать с ПАО “Укртелеком” только 880 тыс. грн. (пеня и 3% годовых), в остальной части требований – отказано. Согласно договору №266-ДД/2015, ПАО “Укртелеком” должно было выкупить у Укрэксимбанка облигации ООО “ЕСУ”, однако не сделало этого.

Напомним, в марте 2017 года ООО “ЕСУ” должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт). Крупнейшие держатели этих бумаг – Ощадбанк и Укрэксимбанк: как сообщалось, в портфеле каждого из этих госбанков были облигации на сумму около 2 млрд грн. Выпуск (или точнее перевыпуск) этих бумаг способствовал процессу приватизации “Укртелекома” и перехода компании под контроль Рината Ахметова.