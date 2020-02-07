“Тарифная комиссия” объяснила, зачем разделили платежки

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Плату на обслуживание сетей выделили из платежки на газ, а также разделили на равномерные платежи в течение 12 месяцев, чтобы снизить нагрузку на потребителя.
Об этом на брифинге заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.
“Мы выделили плату за обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен, всегда был под давлением, работала аварийная служба и техники. Плата за обслуживание всегда была, есть и будет. Мы разделили эту плату равными частями на 12 месяцев, чтобы потребитель получал меньше нагрузки в отопительный период. Ранее основная часть распределения приходилась на зимние месяцы, когда идет повышение потребления природного газа. Эти суммы добавлялись”, – сказал Тарасюк.
По его словам, разделение платежей на 12 месяцев позволило снизить конечную плату для потребителя.
“Если сравнить платежку с аналогичным месяцем прошлого года, она стала меньше благодаря двум факторам: цена газа и цена на транспортировку”, – отметил Тарасюк.
Также НКРЭКУ приняла новое регуляторное решение, согласно которому с марта будут снижены тарифы на распределение для потребителей, которые не потребляют газ.
“Потребители, у которых есть только комфорка, это будет в среднем по Украине 2,8 грн, у кого есть подогрев воды – 8,9 грн, для частных домов, где еще есть котел, это будет 21,9 грн. Будет минимальная платежка. Платить за обслуживание надо”, – добавил Тарасюк.
Как сообщалось, с 2020 года из квитанций горгазов и облгазов удалили начисления за услугу по транспортировке газа, теперь его отправляют потребителям отдельным счетом.
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