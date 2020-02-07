Автогаз в Украине дешевеет из-за коронавируса

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В Украине резко подешевел автогаз. И это только начало более глобального падения цен, говорят эксперты.
За последний месяц, согласно данным Консалтинговой группы “А-95”, средняя цена голубого топлива по стране снизилась почти на 70 копеек, до 11,97 грн/л.
На премиальных сетевых заправках ситуация аналогичная. Например, если еще 10 января на WOG автогазом торговали по 13,36 грн/л, то сейчас ценник тут упал до 12,66 грн/л.
Причин такого сильного падения цен эксперты называют несколько. Во-первых, сказывается обилие нелегального рынка, который торгует газом в обход касс и налоговой. Его объемы в некоторых областях достигают до 40%.
“Нелегалы выставляют более привлекательные для водителей цены, чем легальные трейдеры. Чтобы как-то конкурировать с черным рынком, официальные заправки тоже вынуждены опускать цены”, – рассказал UBR.ua аналитик Консалтинговой группы “А-95” Артем Куюн.
Во-вторых, говорит эксперт, украинский рынок сжиженного газа сильно “перелит” – на нем больше ресурса, чем нужно для потребления.
Но и это еще не все. Одной из основных причин резкого падения цен на автогаз является разгулявшаяся в мире паника из-за китайского коронавируса.
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