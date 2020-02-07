Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину

Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС (порт “Пивденный”, Одесская область).

Об этом сообщает пресс-служба ТИС.

Сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Ее сумму в компании не раскрывают, но подчеркивают, что это — крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины.

Как отмечают в компании, среди первоочередных планов DP World — внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

“DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка”, – прокомментировал совладелец ТИС, партнер SD Capital Андрей Ставницер.

Напомним, DP World — один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU — ред.).