Крупнейший портовый оператор в мире DP World заходит в Украину

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Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС (порт “Пивденный”, Одесская область).
Об этом сообщает пресс-служба ТИС.
Сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Ее сумму в компании не раскрывают, но подчеркивают, что это — крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины.
Как отмечают в компании, среди первоочередных планов DP World — внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.
“DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка”, – прокомментировал совладелец ТИС, партнер SD Capital Андрей Ставницер.
Напомним, DP World — один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU — ред.).
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