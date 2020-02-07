Межбанк: ситуация для гривны сложилась не так удачно

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Среда на валютном рынке прошла на удивление спокойно. Более того, благодаря Нацбанку доллар не только сохранил свои позиции, но и чуть вырос уже с середины дня. Если начинались торги уровнем 24,475/24,495 гривны за доллар, то к обеду курс подрос до 24,51/24,53 гривен, а завершилась сессия на отметке 24,50/24,525.
Ход торгов:
В целом ситуация была позитивной для гривны и котировки должны были просесть. Но не все так получилось, как должно было бы быть…
С утренних 24,475/24,495 гривен (что было изначально ниже вчерашнего закрытия 24,485/24,52) к 11 часам спрос и предложение оказались почти уравновешенными и доллар находился в пределах 24,47/24,49. Ту валюту, которую продавали нерезиденты под расчеты за ОВГЗ, выкупал сам рынок.
После 11 часов Нацбанк решил пополнить свои резервы и вышел с покупкой по 24,47. Купил до $50 млн и этим спровоцировал рост котировок до 24,50/24,53 к 12:00 и до 24,51/24,53 к обеду.
В 14:00 торги уже существенно сбавили обороты, а доллар остановился на отметке 24,51/24,53 гривны. К 15:00 курс снизился до 24,50/24,52 гривен, а завершилась сессия уровнем 24,50/24,525. Спекулянты работали в формате “в две стороны” , а все их попытки разогреть курс сталкивались с достаточно спокойной реакцией рынка.
Главные события 12 февраля на межбанке:
1) Рост котировок доллара с утренних 24,475/24,495 гривен до 24,50/24,525 к завершению торгов;
2) НБУ сегодня не выходил на межбанк в более публичном формате аукциона, но выкупил порядка $50 млн по 24,47 гривен через Matching, чем и поддержал котировки американской валюты;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4897 гривен, а официальный на 13 февраля составил 24,4966 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,50 / 24,52
евро – 26,73 / 26,75
российский рубль – 0,3886 / 0,3894
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок – 1,0891 / 1,0892
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