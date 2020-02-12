Украинцы за последние годы стали значительно счастливее – исследование

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Уровень индекса счастья в Украине увеличился и достиг отметки в 33%.
Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.
Индекс счастья – это международный показатель, отражающий благосостояние людей в разных странах мира.
Он рассчитывается как разница между процентом людей, считающих себя счастливыми, и процентом несчастных людей.
В конце 2019 года относительно уровня счастья было опрошено более 2 тысяч украинцев, среди них:
51% – считали себя счастливыми;
30% – чувствовали себя средне;
18% – жаловались на проблемы в личной жизни;
1% – воздержались от ответа.
Таким образом, индекс счастья в стране составил 33% против 8% в 2017 году.
В 2018 году исследования уровня счастья в Украине не проводились.
Интересно, что мировой показатель счастья в 2014 году снизился до 64%, а последние два года остановился на отметке 48%.
Глобальным мировым исследованием индекса счастья занимается ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International.
В прошлом году ассоциация опросила 45 тысяч респондентов из 46 стран мира, насколько они довольны или недовольны своей жизнью.
Больше половины респондентов стран, где проводилось исследование (59%), ответили положительно.
28% опрошенных считают себя ни счастливыми, ни несчастными, а 11% – дали отрицательный ответ.
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