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Украинцы за последние годы стали значительно счастливее – исследование

Украинцы за последние годы стали значительно счастливее – исследование

Уровень индекса счастья в Украине увеличился и достиг отметки в 33%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии.

Индекс счастья – это международный показатель, отражающий благосостояние людей в разных странах мира.

Он рассчитывается как разница между процентом людей, считающих себя счастливыми, и процентом несчастных людей.

В конце 2019 года относительно уровня счастья было опрошено более 2 тысяч украинцев, среди них:

51% – считали себя счастливыми;

30% – чувствовали себя средне;

18% – жаловались на проблемы в личной жизни;

1% – воздержались от ответа.

Таким образом, индекс счастья в стране составил 33% против 8% в 2017 году.

В 2018 году исследования уровня счастья в Украине не проводились.

Интересно, что мировой показатель счастья в 2014 году снизился до 64%, а последние два года остановился на отметке 48%.

Глобальным мировым исследованием индекса счастья занимается ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International.

В прошлом году ассоциация опросила 45 тысяч респондентов из 46 стран мира, насколько они довольны или недовольны своей жизнью.

Больше половины респондентов стран, где проводилось исследование (59%), ответили положительно.

28% опрошенных считают себя ни счастливыми, ни несчастными, а 11% – дали отрицательный ответ.

По материалам Економічна Правда
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