Представлен Lincoln Continental 1980 года (фото)

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Lincoln Continental Mark VI 1980 года не пользуется большим спросом у коллекционеров, но этот конкретный автомобиль продается за 27 900 долларов.
Это почти столько же, сколько новый Lincoln, но этот Continental – это автомобильная капсула времени, проехавшая всего 2549 км с тех пор, как она была куплена в Pfeiffer Lincoln в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, 40 лет назад.
По данным Vanguard Motor Sales, первоначальный владелец приобрел автомобиль в 1980 году и проехал всего 2414 км, а затем внезапно скончался. После его смерти автомобиль годами стоял в отапливаемом гараже.
В конце концов, поместье продало автомобиль, что вернуло его в рабочее состояние.
Фото: autocentre.ua
Следующий владелец установил новые ремни и шланги, аккумулятор и бензобак. Он также настроили модель и преобразовал систему кондиционирования. Затем в 2012 году дилерский центр продал Lincoln Continental «пожилому джентльмену».
Поскольку этот человек уже жил в доме престарелых, он мало ездил на нем и в основном держал автомобиль на складе. Он скончался два года спустя и, как и прежде, его семья держала машину в отапливаемом помещении.
Фото: autocentre.ua
Автомобиль был в конечном итоге приобретен Vanguard Motor Sales, который оценивает его в чуть менее 28 000 долларов.
Это много для 40-летней машины, но Continental выглядит так, будто только что сошел с конвейера. Хотя модель не является роскошной по сегодняшним меркам, она имеет пышные кожаные сиденья и деревянную отделку. Также есть цифровая приборная панель, радио CB и «квадразвуковая» стереосистема с магнитофоном.
Фото: autocentre.ua
В движение автомобиль приводится 5,8-литровым двигателем V8, который, как сообщается, производит 140 л.с и 265 Нм крутящего момента. Он подключен к четырехступенчатой автоматической коробке передач, которая передает мощность на задние колеса.
Фото: autocentre.ua
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