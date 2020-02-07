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Поиск нового главы УЗ будет стоить более 800 тысяч

Поиск нового главы УЗ будет стоить более 800 тысяч

Стоимость услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность главы “Укрзализныци” составляет 837,5 тысяч гривень.

Об этом сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.ua.

Согласно информации на сайте, срок оказания услуг – до 31 декабря 2020 года.

11-го февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что для поиска нового главы УЗ привлекли ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

“Конкурс будет открыт и независим. Никакого внешнего воздействия. Равные условия для всех участников.

Победит тот кандидат, который докажет высокий уровень компетенции, будет иметь четкое понимание текущей ситуации и работы УЗ и представит перспективное видение стратегического развития Укрзализныци”, – написал Криклий.

По материалам Економічна Правда
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