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Правительство выделило дополнительно 2,2 миллиарда на зарплаты учителям (инфографика)

Правительство выделило дополнительно 2,2 миллиарда на зарплаты учителям (инфографика)

Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям.

Это решение было принято на заседании Кабмина в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям. Так, выплата средств педагогам впервые будет производиться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным”, – говорится в сообщении.

Как производится расчет средств:

  • при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не прошлого, а текущего учебном году. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета;
  • деньги, которые “докинули” на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты;
  • средства позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии.

Выделение средств позволит:

  • увеличить бюджеты городов областного значения на 933,6 млн;
  • увеличить районные бюджеты на 588,4 млн;
  • увеличить бюджеты объединенных территориальных общин на 712,3 млн.

“Хочу подчеркнуть, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до сих выплачивали все надбавки и премии. К таким городам, например, относится Киев. Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников”, – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Справка Finance.ua:

  • В КГГА пообещали столичным учителям выплатить надбавки в 2020 году.
  • В украинских школах появится должность “карьерного советника”, который будет помогать старшеклассникам в выборе будущей профессии. Среди обязанностей советника будет, в частности, объяснение той или иной специальности, ее специфики и возможностей.

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По материалам Finance.UA
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