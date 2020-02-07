Правительство выделило дополнительно 2,2 миллиарда на зарплаты учителям (инфографика)

Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям.

Это решение было принято на заседании Кабмина в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям. Так, выплата средств педагогам впервые будет производиться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным”, – говорится в сообщении.

Как производится расчет средств:

при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не прошлого, а текущего учебном году. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета;

деньги, которые “докинули” на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты;

средства позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии.

Выделение средств позволит:

увеличить бюджеты городов областного значения на 933,6 млн;

увеличить районные бюджеты на 588,4 млн;

увеличить бюджеты объединенных территориальных общин на 712,3 млн.

“Хочу подчеркнуть, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до сих выплачивали все надбавки и премии. К таким городам, например, относится Киев. Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников”, – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Справка Finance.ua:

В КГГА пообещали столичным учителям выплатить надбавки в 2020 году.

В украинских школах появится должность “карьерного советника”, который будет помогать старшеклассникам в выборе будущей профессии. Среди обязанностей советника будет, в частности, объяснение той или иной специальности, ее специфики и возможностей.

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