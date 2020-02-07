Правительство выделило дополнительно 2,2 миллиарда на зарплаты учителям (инфографика)

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Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям.
Это решение было принято на заседании Кабмина в среду, 12 февраля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
“Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривен для выплаты заработных плат учителям. Так, выплата средств педагогам впервые будет производиться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным”, – говорится в сообщении.
Как производится расчет средств:
Выделение средств позволит:
“Хочу подчеркнуть, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до сих выплачивали все надбавки и премии. К таким городам, например, относится Киев. Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников”, – отметила министр образования и науки Анна Новосад.
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