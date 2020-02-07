Правительство ввело электронную акцизную марку

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Кабинет министров Украины на заседании 12 февраля принял решение ввести электронную акцизную марку. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Как отметил Гончарук, правительство приняло два документа, которые позволяют внедрить электронную акцизную марку.
“Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать”, – заявил Гончарук.
Отметим, в 5 февраля президент Владимир Зеленский заявил о важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона “О государственном регулировании производства и оборота спирта” и либерализации рынка. Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.
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