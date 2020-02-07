Mitsubishi создала искусственные окна с солнечным светом (видео)

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Mitsubishi Electric разработала светодиодные панели Misola, имитирующие естественный свет в офисах.
Об этом пишет Gizmodo.
Панели должны снизить уровень депрессии среди офисных служащих. Также компания хочет продавать «окна» больницам и домам престарелых.
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В течение дня подсвечиваются только три из четырех рамок панели. Одна из них остается без освещения, имитируя тень. Температура света и положение тени будут меняться в соответствии с ходом солнца.
Misola поступят в продажу осенью 2020 года. Базовая версия с настройкой параметров будет стоить $6,2 тыс., премиальная версия с автоматическими таймерами – $6,8 тыс.
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