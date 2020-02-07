0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 171 0

Mitsubishi создала искусственные окна с солнечным светом (видео)

Mitsubishi создала искусственные окна с солнечным светом (видео)

Mitsubishi Electric разработала светодиодные панели Misola, имитирующие естественный свет в офисах.

Об этом пишет Gizmodo.

Панели должны снизить уровень депрессии среди офисных служащих. Также компания хочет продавать «окна» больницам и домам престарелых.

Читайте также: Mitsubishi объявила о серьезном обвале продаж

В течение дня подсвечиваются только три из четырех рамок панели. Одна из них остается без освещения, имитируя тень. Температура света и положение тени будут меняться в соответствии с ходом солнца.

Misola поступят в продажу осенью 2020 года. Базовая версия с настройкой параметров будет стоить $6,2 тыс., премиальная версия с автоматическими таймерами – $6,8 тыс.

По материалам Socportal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.