По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (60,417 млн и 53,152 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (59 и 50), максимальный курс продажи доллара 26,79 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,50-24,51 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 109 активные заявки по доллару на сумму 113,569 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 5 555

24,5700 – 600

24,4800 – 35 000

24,4800 – 30 000

24,4700 – 15 000

24,4700 – 99 999

24,4700 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4500 – 1 000

24,4600 – 2 000

24,4700 – 35 000

24,4700 – 50 000

24,4700 – 15 000

24,4800 – 10 000

24,4900 – 55 555

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5777 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4588 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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