Приватбанк объявил о распродаже нефтебаз

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Приватбанк распродает нефтебазы в Кировоградской, Харьковской, Житомирской и Сумской областях.
Об этом сообщается на странице е-торгов OpenMarket госпредприятия СЕТАМ в Facebook.
“7 нефтебаз со скидками от 7% до 90% можно приобрести 20 февраля. Например, производственные комплексы, которые раньше стоили более 16 млн грн, теперь имеют стартовую цену 4,7 млн, а цена на те, которые стоили более 10 млн, сейчас снизилась до 1 млн грн”, – говорится в сообщении.
Лоты ПриватБанка, их площадь и стартовая цена:
Нефтебаза в Сумской обл. (2113,60 кв. м) – 6 841 846 грн;
Нефтебаза в Кировоградской обл. (784,6 кв. м) – 7 063 791 грн;
Комплекс зданий в Кировоградской обл. (1007,8 кв. м) – 4 715 666 грн;
Комплекс зданий в Кировоградской обл. (1007,8 кв. м) – 4 715 662 грн;
Нефтебаза в Харьковской обл. (127,5 кв. м) – 2 453 160 грн;
Нефтебаза в Житомирской обл. (1261,4 кв. м) – 11 988 600 грн;
Комплекс производственных зданий в Сумской обл. (966 кв. м) – 1 065 587 грн.
Начало аукционов 20 февраля в 9:00. Окончание в тот же день в 18:00.
Напомним, госпредприятие СЕТАМ на электронной площадке OpenMarket продало активов Приватбанка на общую сумму 200,8 млн грн.
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