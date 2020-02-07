Приватбанк объявил о распродаже нефтебаз

Приватбанк распродает нефтебазы в Кировоградской, Харьковской, Житомирской и Сумской областях.

Об этом сообщается на странице е-торгов OpenMarket госпредприятия СЕТАМ в Facebook.

“7 нефтебаз со скидками от 7% до 90% можно приобрести 20 февраля. Например, производственные комплексы, которые раньше стоили более 16 млн грн, теперь имеют стартовую цену 4,7 млн, а цена на те, которые стоили более 10 млн, сейчас снизилась до 1 млн грн”, – говорится в сообщении.

Лоты ПриватБанка, их площадь и стартовая цена:

Нефтебаза в Сумской обл. (2113,60 кв. м) – 6 841 846 грн;

Нефтебаза в Кировоградской обл. (784,6 кв. м) – 7 063 791 грн;

Комплекс зданий в Кировоградской обл. (1007,8 кв. м) – 4 715 666 грн;

Комплекс зданий в Кировоградской обл. (1007,8 кв. м) – 4 715 662 грн;

Нефтебаза в Харьковской обл. (127,5 кв. м) – 2 453 160 грн;

Нефтебаза в Житомирской обл. (1261,4 кв. м) – 11 988 600 грн;

Комплекс производственных зданий в Сумской обл. (966 кв. м) – 1 065 587 грн.

Начало аукционов 20 февраля в 9:00. Окончание в тот же день в 18:00.

Напомним, госпредприятие СЕТАМ на электронной площадке OpenMarket продало активов Приватбанка на общую сумму 200,8 млн грн.