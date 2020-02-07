Госстат в 2020 году будет считать инфляцию по-новому

Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен.

Об этом сообщается на веб-сайте Госстата.

Согласно сообщению, вес продуктов питания и безалкогольных напитков уменьшен с 45,396% до 44,738%, алкогольных напитков, табачных изделий – с 8,316% до 8,102%.

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Вместе с тем, вес жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличен с 4,874% до 5,421%, а здравоохранения – с 6,511% до 6,522%.

Справка Finance.ua:

Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.