0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 172 0

Госстат в 2020 году будет считать инфляцию по-новому

Госстат в 2020 году будет считать инфляцию по-новому

Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен.

Об этом сообщается на веб-сайте Госстата.

Согласно сообщению, вес продуктов питания и безалкогольных напитков уменьшен с 45,396% до 44,738%, алкогольных напитков, табачных изделий – с 8,316% до 8,102%.

Читайте также: Кабмин продолжит политику низкой инфляции – Милованов

Вместе с тем, вес жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличен с 4,874% до 5,421%, а здравоохранения – с 6,511% до 6,522%.

Справка Finance.ua:

  • Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года – 3,2%.
  • В январе 2020 года в Украине больше всего подрожали овощи – на 6,6%, а больше всего подешевели одежда и обувь – на 5,6%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.