Госстат в 2020 году будет считать инфляцию по-новому

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Государственная служба статистики пересмотрела весовую структуру для расчета индекса потребительских цен.
Об этом сообщается на веб-сайте Госстата.
Согласно сообщению, вес продуктов питания и безалкогольных напитков уменьшен с 45,396% до 44,738%, алкогольных напитков, табачных изделий – с 8,316% до 8,102%.
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Вместе с тем, вес жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива увеличен с 4,874% до 5,421%, а здравоохранения – с 6,511% до 6,522%.
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