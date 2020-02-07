Межбанк: борьба за доходность максимально накалилась

Среда будет, пожалуй, самым активным днем этой недели на валютном рынке. Основная причина – расчеты по вчерашнему аукциону размещению ОВГЗ и поведение инвесторов в части размещения или вывода тех средств, которые они получат от погашения предыдущих выпусков облигаций.

Как мы и предупреждали в своих последних прогнозах – борьба за доходность между инвесторами и Минфином Украины по новым размещениям облигаций достигла максимального накала.

В этот раз чиновники разместили облигаций на общую сумму 9,2 млрд гривен, в том числе и на все предлагаемые $ 200 млн валютных облигаций. В части валютных бумаг это было ожидаемо – под 3,39% годовых в долларе нерезидентам вряд ли кто-то бы еще дал возможность разместиться в мире.

А вот по гривне особого успеха по снижению ставок у Минфина Украины в этот раз не получилось – ставки по всем размещаемым гривневым ОВГЗ находились в пределах 9,46-10% годовых – т.е. существенно не просели. Более того, и объемы привлечения оказались средними – всего на порядка 4,25 млрд грн из предложенных 6,5 млрд. Местные инвесторы, спекулянты и иностранцы явно торгуются по доходности и не спешат активно раскупать новые бумаги и попросту пытаются “выцыганить” доходность повыше. Учитывая еще и погашения предыдущих выпусков в эти дни – бюджет по факту особых новых денег в гривне не получит. Но при этом на валютном межбанке будет оживление, так как и новые инвесторы и старые (кому гасятся облигации), так или иначе будут выходить на валютный рынок со своими операциями.

Кроме фактора расчетов по аукциону сегодня на межбанк существенно будут влиять: 1) рост активности крупных покупателей и продавцов валюты ( середина месяца и деловая жизнь в разгаре), а также действия Нацбанка (регулятор будет стремиться максимально пополнить резервы за счет продаж доллара теми нерезидентами, кто купил новые гривневые бумаги).

Фактически четыре фактора будут сегодня влиять на валютный рынок:

1) Курсовые задачи крупных местных игроков;

2) Поведение инвесторов по итогам аукциона по размещению ОВГЗ и направление ими средств, получаемых от погашений старых выпусков;

3) Ценники Нацбанка при его выходах на торги с интервенциями;

4) Попытки спекулянтов покачать курс в течение дня.

По нашим прогнозам, 12 февраля объемы операций на торгах составят до $ 190- 250 млн при заключении до 480-660 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,40-24,60 гривен.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,25-24,45 и продажа 24,49-24,65 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,30-24,43 гривен и продажа 24,48-24,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,48 / 24,52

евро – 26,73 / 26,77

российский рубль – 0,3861 / 0,3868

Курсы валют на Межбанке

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