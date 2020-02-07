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Гереги продолжают расширять земельные агроактивы

Гереги продолжают расширять земельные агроактивы

Антимонопольный комитет разрешил “Эпицентр К” приобретение доли, обеспечивающей более 50% голосов в высшем органе управления ООО “Хмельницк-Агро”, предприятия входящего в “Сварог Вест Групп”.

Об этом сообщает пресс-служба компании

Этим соглашением “Эпицентр Агро” увеличит количество обрабатываемых сельскохозяйственных площадей в Хмельницкой области.

Всего земельный банк агрохолдинга вырастет почти с 120 тыс. га до 160 тыс. га в обработке.

“Для качественного управления дополнительным земельным банком в структуре “Эпицентр Агро” будут созданы еще два кластера.

На землях этих кластеров, кроме выращивания традиционных культур – пшеницы, подсолнечника, кукурузы и рапса в севообороте останутся такие нишевые культуры, как голозерная тыква, будет развиваться выращивание органических культур и семенного материала на поливе”, – пояснил руководитель аграрного направления “Эпицентр К” Василий Мороз в комментарии для ЭП.

По материалам Економічна Правда
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