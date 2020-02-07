Инсайдеры назвали стоимость нового iPhone (фото)

Несколько аналитиков уже предсказывали, что Apple объявит о новом iPhone стоимостью менее $ 500, который можно назвать либо iPhone SE 2, либо iPhone 9. Источники Fastcompany, знакомые с цепочкой поставок iPhone, заявляют, что производство запчастей для нового телефона уже набирает обороты.

Один источник полагает, что новый телефон, скорее всего, будет продаваться по 399 долларов, примерно столько же, сколько первый iPhone SE. Аналитики говорят, что Apple нужно более дешевое устройство, чтобы иметь больше шансов конкурировать на индийском рынке, который огромен, но также привык платить менее 200 долларов за телефоны Android. Этот рынок огромен, но очень конкурентен, и у Apple возникли проблемы с завоеванием и сохранением доли рынка.

iPhone 9

Но мотивация Apple на модернизированный недорогой телефон может быть более глобальной. Радикально более дешевый iPhone с правильными компонентами и функциями может быть соблазнительным для целой группы людей, которые раньше не могли позволить себе iPhone. Это может включать молодых людей с меньшим доходом, которые могут использовать более дешевые телефоны Android, и людей, которые купили старые подержанные iPhone.

В 2016 году Apple выпустила iPhone SE за 399 долларов, который продавался достаточно хорошо, но затем незаметно прекратила выпуск устройства в сентябре 2018 года. Компания сделала еще один шаг на этом рынке, выпустив iPhone XR 2018 года (749 долларов США) и iPhone 11 2019 года (699 долларов США). Оба этих телефона стоят значительно дороже, чем SE, и, хотя они предлагают быстрые процессоры, они не имеют того же качества отображения, что и более дорогие iPhone.

iPhone 9

Ожидается, что новый недорогой телефон будет использовать аналогичный, сокращенный подход. Скорее всего, он будет полагаться на компоненты, которые Apple использовала годами, например, на сканер отпечатков пальцев, встроенный в физическую кнопку «Домой».

Новый телефон, вероятно, не будет использовать технологию распознавания лиц FaceID, которая включает в себя относительно дорогой лазерный чип и сенсор. Apple сможет сократить расходы за счет повторного использования дизайна телефона, возможно, заимствованного у iPhone 8. Ожидается, что новый телефон будет иметь 4,9-дюймовый дисплей.

Основная идея SE 2 / iPhone 9 заключается не в том, чтобы привлечь потребителей премиум-функциями, а в том, чтобы втянуть их в экосистему Apple. Apple утверждает, что уже имеет более миллиарда iOS-устройств, и в компании заявляют, что планируют продать 200 миллионов iPhone в этом году.

Кстати, если вам необходим кредит на новыйi Phone , но вы желаете сэкономить свое время –воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Переходите по ссылке.