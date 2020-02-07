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СБУ проводит обыски в Киевметрострое и Укргазбанке

СБУ проводит обыски в Киевметрострое и Укргазбанке

Правоохранители проводят обыски в “Киевметрострое” и отделениях “Укргазбанка” в деле завладения бюджетными средствами.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

“Следователи и оперативные работники СБУ 11 февраля 2020 года осуществляют многочисленные обыски в структурных подразделениях ПАО “Киевметрострой”, их должностных лиц, а также отделениях АБ “Укргазбанка” и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту безосновательного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро”, – отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции “Сырец” на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киева.

Как сообщалось, 16 января 2020 года Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ПАО “Киевметрострой” и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства относительно предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО “Киевметрострой” и подконтрольных руководству ПАО других предприятий во время строительства участка метро.

По материалам УКРИНФОРМ
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