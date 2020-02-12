У 430 000 автомобилей Hyundai может загореться двигатель

Компания Hyundai отзывает в США почти 430 000 автомобилей из-за риска возгорания двигателя. Будет ли объявлена такая сервисная кампания в других странах – пока не известно.

Под этот отзыв, в частности, попали седаны Hyundai Elantra 2006–2011 годов выпуска и универсалы Elantra Touring 2007–2011 годов выпуска. У них в модуль Антиблокировочной системы (ABS) может попасть влага, произойти короткое замыкание, в результате чего в конечном итоге увеличивается риск возгорания мотора. Причем, это может произойти даже если автомобиль стоит, а не двигается.

По данным NHTSA, в Соединенных Штатах было зарегистрировано несколько случаев возгорания двигателей у Elantra. Никто из людей не пострадал.

Hyundai обещает тщательно проверить все седаны и универсалы Elantra, которые попали под отзыв. При обнаружении дефекта его бесплатно устранят. До тех пор, пока автомобили Elantra не проверены, Hyundai просит их владельцев не парковаться под открытым небом (видимо, чтобы не попала влага).

Напомним, что сейчас NHTSA расследует еще примерно 3000 жалоб владельцев автомобилей Hyundai и Kia. Причина – возгорание двигателей.