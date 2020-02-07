Chevrolet Tahoe подорожает на 1 000 долларов (фото)

В США концерн General Motors объявил старт продаж нового внедорожника Chevrolet Tahoe 2021 модельного года. В базовой комплектации он подорожал на 1 000 долларов по сравнению с моделью предыдущего года.

Chevrolet Tahoe 2021 в базовой комплектации LS стоит 50 295 долларов, в комплектации LT – 55 095 долларов (что на 800 долларов дороже, чем модель 2020 года), а в комплектации Premier – 63 895 долларов (на 100 долларов дороже).



Chevrolet Tahoe 2021

Правда, для заказа пока доступны только комплектации LT, Z71, Premier, и High Country. Базовую комплектацию для этого внедорожника Chevrolet предложат только весной. Спортивная версия RST тоже, кстати, появится весной.



Chevrolet Tahoe 2021

Chevrolet пока ещё не назвал цены нового Suburban, но известно, что он будет стоить примерно на 2 700 долларов дороже, чем Tahoe с аналогичным оборудованием.