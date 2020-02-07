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Представлен обновленный седан Hyundai Solaris (фото)

Представлен обновленный седан Hyundai Solaris (фото)

Hyundai обновил популярный седан Hyundai Solaris, который в некоторых странах продают под названием Verna. Его продажи начнутся уже в ближайшее время.

Обновленный Hyundai Solaris получил рестайлинговый бампер, новые противотуманные фары, а также черную радиаторную решетку. Благодаря этой черной радиаторной решетке седан выглядит более современно, чем версия для китайского рынка с хромированной решеткой.

Также обновленный Solaris имеет новые легкосплавные колесные диски, рестайлинговый задний бампер.

Hyundai Solaris

В салоне изменения тоже небольшие. Например, там есть новые сиденья, немного другая обивка, и полностью цифровая приборная панель.


Hyundai Solaris

В линейку двигателей войдут 1,5 л бензиновый и дизельный агрегаты. Коробка передач — 6-ступенчатая гидромеханическая или CVT (в качестве опции).

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По материалам autonews.ua
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