Представлен обновленный седан Hyundai Solaris (фото)

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Hyundai обновил популярный седан Hyundai Solaris, который в некоторых странах продают под названием Verna. Его продажи начнутся уже в ближайшее время.
Обновленный Hyundai Solaris получил рестайлинговый бампер, новые противотуманные фары, а также черную радиаторную решетку. Благодаря этой черной радиаторной решетке седан выглядит более современно, чем версия для китайского рынка с хромированной решеткой.
Также обновленный Solaris имеет новые легкосплавные колесные диски, рестайлинговый задний бампер.
Hyundai Solaris
В салоне изменения тоже небольшие. Например, там есть новые сиденья, немного другая обивка, и полностью цифровая приборная панель.
Hyundai Solaris
В линейку двигателей войдут 1,5 л бензиновый и дизельный агрегаты. Коробка передач — 6-ступенчатая гидромеханическая или CVT (в качестве опции).
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