POS-терминалы в Украине: проблемы и альтернативы

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В 2019 в Украине количество POS-терминалов на одного человека в 4,5 раза меньше, чем в Европе. И действительно, города, которые в глубинке, еще не оснащены POS-устройствами.
Об этом сообщил Евгений Васильцов, руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка во время круглого стола “Нужна ли украинцам наличка?”.
Но, с его слов, банки уже в процессе решения этой проблемы.
“Во первых, ведется активная закупка таких терминалов. Только ПриватБанк в прошлом году установил по Украине более 6 тыс. единиц оборудования. Во-вторых, используется также альтернатива терминалов – QR-коды. Уже 24 тыс. предпринимателей используют их, ведь для этого не нужно ни оборудование, ни абонплата. Также альтернативой является tap-to-phone, когда платежи принимаются по телефону”, – говорит Васильцов.
Единственную актуальную проблему Евгений Васильцов видит в том, что некоторые отказываются от POS-терминалов, поскольку они увеличивают стоимость безналичных платежей.
“Не проблема в стоимости эквайринга в 2%, а проблема в бэке безнального платежа: для предпринимателя это стоимость приблизительно в 11%”, – отмечает Васильцов.
Именно это останавливает и отталкивает многих предпринимателей от использование безналичных расчетов.
“Если бы была программа поддержки бизнеса и предпринимателей в обналичивании безналичных платежей, как запущена программа по кредитированию бизнеса, все бы с удовольствием пошли в безнал”, – подытожил он.
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