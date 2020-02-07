Экспорт в ЕС из развивающихся стран достиг нового максимума

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Экспорт в ЕС из развивающихся стран и пользующих специальными тарифными преференциями, достиг нового максимума в 2018 году.
Как сообщает “Европейская правда”, об этом говорится в презентованном в понедельник отчете Европейской комиссии.
В отчете, который публикуется каждые два года, сказано, что экспорт в ЕС из 71 страны, которая получает выгоду от нулевых экспортных пошлин, увеличился почти до 184 млрд евро. Почти 69 млрд евро из них пришлись на страны, использующие так называемую Общую систему преференций (GSP).
GSP отменяет импортные пошлины на экспорт в ЕС из развивающихся стран. Система помогает этим странам бороться с бедностью и создавать рабочие места, а также придерживаться принципов устойчивого развития.
Опубликованный отчет показывает, что благодаря GSP такие страны, как Шри-Ланка, Монголия и Боливия, эффективнее борются с детским трудом.
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