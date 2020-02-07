Государственные оборонные заказы станут "частично открытыми"

Новая система государственных оборонных заказов превратится в частично открытый план закупок. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

“Знаете, есть такая проблема, которая называется “совершенно секретный ГОЗ” (государственный оборонный заказ – ред.). То есть государственный оборонный заказ, к сожалению, совершенно секретный”, – сказал Загороднюк.

Он отметил, что пока эту систему меняют, даже в оборонных заказах этого года, которые происходят до принятия нового законопроекта.

“Мы подали в ВРУ новый закон об оборонных закупках. Он должен полностью переделать всю систему. Больше “ГОЗа” не будет – будет просто план закупки, который будет открыт частично”, – отметил Загороднюк.

Также он отметил, что нужно бороться с коррупцией при выполнении государственного оборонного заказа.

“О коррупции. Этот момент надо действительно полностью исключить. Поэтому мы сделали независимый аудит самого процесса, каким образом принимаются решения о покупке у того или иного производителя. То есть люди, которые проверяют эти решения изначально для того, чтобы внести объективность,” – сказал Загороднюк.

Напомним, Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщал, что важнейшим приоритетом Министерства обороны Украины является реформирование системы оборонных закупок, что планируют полностью изменить до конца 2020 года.

Народные депутаты Украины приняли за основу депутатский законопроект №2398-д (альтернативный №2398) об оборонных закупках.