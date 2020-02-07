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Межбанк: ситуация может кардинально измениться

Межбанк: ситуация может кардинально измениться

Вторник будет активным днем на межбанке. После вчерашнего относительно “тихого” дня – сегодня ситуация кардинально изменится.

Во-первых, сегодня новый аукцион по размещению ОВГЗ. Будут предлагаться облигации на общую сумму 6,5 млрд гривен и $200 млн. Сроки размещения – на любой вкус – от коротких до долгоиграющих. Основной вопрос – доходность, на которой будут сходиться потенциальные покупатели и чиновники. Мы не ожидаем особого снижения при этом размещении, так как “вспугнуть” инвесторов сейчас не в интересах Минфина, но попытки ее придавить – будут. В целом – проведение аукциона играет в пользу гривны, хотя с учетом предстоящих погашений предыдущих бумаг – по факту – большого притока средств в бюджет не произойдет;

Во-вторых, активизация покупателей валюты. На снижении котировок последних дней возрос интерес крупных импортеров к закрытию своих контрактов подешевле. Это увеличит спрос на валюту и сработает против нацвалюты;

В- третьих, Нацбанку надо наращивать ЗВР и он постарается активно скупать всю валюту, предлагаемую под аукцион нерезидентами. Это поддержит валютные котировки на межбанке и главное, чтобы регулятор “не перестарался” с объемами скупки валюты и не развернул этим курс.

Противостояние курсовых интересов крупных игроков, поведение Нацбанка и проведение аукциона по размещению ОВГЗ и его результаты – и будут формировать сегодня “курсовую погоду” на торгах.

Спекулянты продолжат сегодня работать в формате «в две стороны», а наличный рынок снова будет только корректировать свои ценники в зависимости от поведения межбанка.

По нашим прогнозам, 11 февраля объемы операций на торгах составят до $ 250 млн при заключении до 660 сделок, а коридор по доллару будет в пределах 24,30-24,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,44 / 24,46
евро – 26,70 / 26,73
российский рубль – 0,3808 / 0,3813

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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